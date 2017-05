In het Gelderse Malden is donderdagochtend een zweefvliegtuigje gecrasht. Het toestel met twee inzittenden kwam neer in een bosperceel aan de Groesbeekseweg, aldus de politie. De inzittenden, een instructeur en een leerling, zijn volgens de politie niet gewond geraakt.

De oorzaak van het ongeluk wordt door de landelijke eenheid van de politie onderzocht. Het toestel kwam neer in de directe omgeving van het zweefvliegveld. Ander verkeer is niet in gevaar geweest.