Zweefvliegtuig landt in weiland, piloot ongedeerd

Een uitstapje met een zweefvliegtuig is vrijdag iets anders gelopen dan gepland. Het toestel kwam terecht in een weiland bij Elst in de provincie Utrecht. Het toestel raakte zwaar beschadigd, de piloot kwam volgens de politie met de schrik vrij.

De vlucht eindigde iets na 15.00 uur in een weiland achter een woning aan de Franseweg in Elst, ten zuidwesten van Veenendaal. Het is niet bekend wat er is misgegaan.

De meeste zweefvliegtuigen gebruiken geen motor. Ze maken gebruik van opstijgende warme lucht.