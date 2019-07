Zweedse sferen op Zomerfair in Barneveld

De punt van de bruine tentdoeken steekt fier uit boven landgoed De Schaffelaar. Zweedse tipi’s vormen het hart van de Terdege Zomerfair, die woensdag in Barneveld van start ging.

Concerten en columnisten vind je in de tenten. Dames die bloemstukjes in elkaar knutselen, hun eigen deodorant produceren en sieraden maken. Een slagroomspuit gaat rond aan een tafel waar kinderen cupcakes versieren. Een meisje laat wat gekleurde kraaltjes op de witte crème vallen. Haar buurvrouw maakt een poes van fondant – een soort marsepein.

Even verderop is SGP-Kamerlid Chris Stoffer op een tweezitsbank gekropen –ontspannen, been over de knie– terwijl journalist Riekelt Pasterkamp hem het vuur aan de schenen legt. Welke vrouwelijke collega’s hij het meest bewondert? Stoffer kiest voor SP’er Renske Leijten. Ja, die partij kan best stevig schreeuwen, maar Leijten heeft heel veel kennis en gaat voor de inhoud.

Fair

En wat nu als de dochter van de SGP’er de politiek in wil? „Dat kan. Het is haar keuze”, vindt Stoffer. Misschien in de gemeenteraad van Nunspeet? Hmm, dat gaat de komende jaren niet lukken, verwacht de politicus.

De nummer één van de SGP zijn, dat zou hij „niet per se willen. Maar als die vraag komt, zeg ik niet gelijk nee. Ik zou er goed over willen praten.” Voorwaarden stelt hij zeker. „De eerste is dat mijn vrouw het toestaat.” Stoffer hoopt dat het nog heel lang duurt, maar Pasterkamp wijst erop dat Urk een burgemeester zoekt en dat het misschien al heel snel zover is.

„Plak hier uw kind achter het behang!” nodigt een bord bij het terrein van Outback Explorers uit. De ludieke fotowand heeft een serieuze boodschap, vertelt medewerker Gijsbert Kortleven. „Met die kreet komen ouders vaak bij ons. Wij proberen jongens die thuis of op school vastlopen met onze outdooractiviteiten te leren werken aan goede relaties.” Ook op de fair. Bij een boomstam wagen de eerste bezoekers zich aan de uitdaging om een plakje hout van 750 gram te zagen. Koffie pruttelt in een ketel boven brandende blokken hout. Prima plek voor de mannen die hun shoppende vrouw liever alleen laten tussen de jurken, hoeden en verzorgingsproducten.

Tussen de verkopers nodigt de Bond tegen Vloeken mensen uit bij een graffitiwand. Adriaan Kroon (34) laat passanten de zin „Ik schaam mij niet voor...” af te maken. Gods liefde, spuit iemand. De Bijbel. Een rok. De organisatie wil mensen zo aanmoedigen om voor hun geloof uit te komen, legt Kroont uit. „Je kunt zeggen dat iemand niet moet vloeken, maar getuigen is belangrijker. Zoals een groenteboer zijn groente aanprijst, zo zou een christen Christus moeten aanprijzen.”

Verderop prijzen foodtrucks pizzapunten, vis en ijs aan. Op een rij strobalen drinken bezoekers koffie in de zon. Plotseling betrekt de lucht. Een bui barst los over Barneveld. Het wordt dringen onder de stands. Kinderen in kano’s hebben de grootste lol, waterfietsers trappen er lustig op los. Als je dan toch nat wordt, doe het dan meteen goed.