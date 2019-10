Zweden zet Nederlandse terreurverdachte uit

Zweden heeft woensdag een 28-jarige Nederlander als ongewenste vreemdeling het land uitgezet, omdat hij zich zou hebben beziggehouden met het produceren en verspreiden van IS-propaganda. Na aankomst op Schiphol is de man direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, meldde het Openbaar Ministerie vrijdag.

De betrokkene verbleef sinds 2016 in Zweden, waar hij de aandacht trok met zijn gedrag op internet en zijn banden met Islamitische Staat. Volgens de Zweden maakte de man videoclips, foto’s en artikelen voor IS.

De man komt oorspronkelijk uit Irak, maar woonde later in Nederland. Een woordvoerder van het OM weet niet hoelang hij al vastzat in Zweden. Nederland heeft niet om zijn overlevering gevraagd, maar Zweden had Nederland wel geïnformeerd over zijn komst.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag besloten dat de verdachte de komende twee weken in voorarrest blijft.