Zwarte zaterdag in Frankrijk komt op gang

Het is al behoorlijk druk op de Europese wegen, constateert de ANWB. Miljoenen vakantiegangers zijn onderweg naar hun vakantiebestemming, of op weg terug naar huis.

In Frankrijk rijdt het verkeer langzaam op de wegen naar het zuiden. Naar het noorden rijdt het iets beter door. De drukte begint ook in Duitsland op gang te komen. Bij de grensovergangen tussen Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië is het soms meer dan twee uur wachten. In Italië is er tussen Milaan en Triëst veel verkeer onderweg.