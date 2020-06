In delen van Hoek van Holland is zaterdagmiddag een zwarte stof neergedaald, mogelijk van kolen. Bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond kwamen meer dan twintig meldingen binnen. De dienst zoekt uit wat het is en waardoor het komt.

„Gelet op de omschrijving van de klachten lijkt het te gaan om stof van kolen”, aldus de dienst vooralsnog. Bij twee bedrijven wordt gekeken of de goede maatregelen zijn genomen om de verspreiding van dergelijke stoffen tegen te gaan.