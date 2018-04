Zwarte neushoorns aangekomen in Beekse Bergen

In dierenpark Beekse Bergen zijn twee zwarte neushoorns aangekomen vanuit een dierenpark in Engeland. Deze diersoort is ernstig bedreigd; naar schatting leven er nog zo’n 5400 exemplaren in de natuur.

Volgens Beekse Bergen is het dan ook „essentieel een bedrage te leveren aan een gezonde populatie van deze diersoort”, aldus Lars Versteege, collectiebeheerder van het dierenpark. De 3,5 jaar oude neushoorns, Dayo en Hodari, zijn nu nog in het binnenverblijf aan het wennen aan hun nieuwe omgeving en verzorgers. De bedoeling is dat ze later ook het buitenverblijf van het zogenoemde Safari Resort betreden.

Beekse Bergen besteedt via interactieve educatie aandacht aan de kritieke toestand van de zwarte neushoorn. Zo is er op het park een simulatie van een bestaande praktijk in Afrika, waarin neushoorns met warmtebeelden van drones in de gaten worden gehouden en stropers opgespoord.