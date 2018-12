Zwarte jaguar geboren in dierentuin in Best

In de dierentuin BestZoo in het Noord-Brabantse Best is begin december een zwart jaguarwelpje geboren.

De dierentuin heeft het nieuws nu pas bekendgemaakt. De geboorte is volgens de dierentuin bijzonder omdat er maar weinig jaguars in de Nederlandse dierenparken leven.

Moeder Maya en haar jong maken het heel goed, aldus BestZoo. Ze blijven de komende tijd nog binnen zodat ze voldoende rust krijgen en warm zitten.

Zodra ze naar buiten mogen wordt dit bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe de welp heet en of het een jongetje of een meisje is.