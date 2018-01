Zware westerstorm is geluwd

De zware storm die woensdagmorgen over het land raasde en voor veel overlast zorgde, is in de loop van de middag gaan luwen. Volgens Weeronline was de storm rond 15.00 uur „echt voorbij”.

Wel blijft het aan zee en in de kustprovincies nog een tijd onrustig. Tot aan de avond zijn nog windstoten mogelijk tot maximaal 100 kilometer per uur. In de avond zwakken de windstoten verder af naar circa 80 kilometer per uur, bij een windkracht 7. Pas aan het begin van de nacht verdwijnen aan de kust de windstoten. In het binnenland verdwijnen de laatste zware windstoten begin van de avond.

In de loop van de middag beëindigde het KNMI code oranje. Het instituut had deze waarschuwing woensdagochtend afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. In het hele land geldt nog wel code geel.