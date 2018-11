Zware wapens ontdekt bij invallen in Twente

De politie is vrijdag bij invallen in Enschede en Hengelo gestuit op een grote hoeveelheid automatische vuurwapens, waaronder een raketwerper met raketten. Twee mannen van 28 en 29 jaar uit Hengelo zijn aangehouden.

Eerder werden in verband met deze zaak al twee vuurwapens ontdekt in een in beslag genomen auto.

Uit forensisch onderzoek blijkt dat een van de wapens in mei 2017 is gebruikt bij een poging tot moord op een destijds 45-jarige Nederlander in Gronau, net over de grens in Duitsland. Voor die liquidatiepoging werd in juni van dit jaar een 24-jarige man uit Apeldoorn opgepakt.

De politie legde toen een verband tussen de moordpoging in Gronau en een aanslag op een kapper in Enschede in februari vorig jaar. De eigenaar van de kapperszaak raakte zwaargewond toen hij werd overgoten met een vloeistof en in brand werd gestoken.

Verder forensisch onderzoek moet uitwijzen of, waar en wanneer er is geschoten met de andere wapens die vrijdag in beslag zijn genomen.