Zware straffen in zaak vergismoord Venlo

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag drie verdachten van een vergismoord op 25 oktober 2012 in Venlo veroordeeld tot zware straffen. John B. (58) uit Helden heeft volgens de rechtbank opdracht gegeven voor de moord. Hij kreeg 24 jaar cel voor het uitlokken van de moord.

De moordaanslag was eigenlijk gericht tegen Wilmo R. Maar de schutter vergiste zich en schoot R.’s 39-jarige partner Tanja Gurskaja dood.

Janis V. (40) uit Letland kreeg 20 jaar cel voor het doodschieten van Gurskaja. V. begon volgens de rechtbank te schieten toen Gurskaja naar buiten kwam om de hond uit te laten. De vrouw stierf in de armen van haar 12-jarige zoontje. De derde verdachte, kroongetuige Dennis W. (39), die bij de moord aanwezig was, moet 14 jaar zitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder 28 jaar cel geëist tegen John B., 22 jaar tegen Janis V., en 14 jaar tegen kroongetuige Dennis W.

De aanleiding tot de moord was een ruzie tussen John B. en beoogd slachtoffer Wilmo R. om drugs. John B. gaf Dennis W. opdracht om R. uit de weg te ruimen. W. kreeg daarvoor 50.000 euro. Dennis W. haalde vervolgens de stiefvader van zijn toenmalige partner uit Letland naar Venlo. W. en de Let V. togen op 25 oktober 2012 naar het huis van R., zonder doordacht plan, terwijl beide door de taalbarrière elkaar nauwelijks verstonden. Uiteindelijk schoot de Let Gurskaja voor de ogen van haar kinderen dood, toen zij in de deuropening verscheen.

Volgens de rechtbank getuigt huurmoordenaar Let Janis V. van een zeer bedenkelijke moraal, en ging W. te werk met een onvoorstelbare weerzinwekkendheid. En wel door zonder aarzelen een moordopdracht aan te nemen en de uitvoering uitermate ondoordacht aan te pakken. De rechtbank ziet in zijn handelen het bewijs dat sommige mensen alles doen voor geld. Het uitlokken van de moord rekende de rechtbank John B. zeer hoog aan. Volgens de rechtbank is de uitlokking nog erger dan de moord zelf.