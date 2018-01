Zware storm legt land lam

Geen treinen, geen vliegtuigen, geen trams, geen bussen, geen veerboten, afgesloten snelwegen, omgewaaide bomen, omgeblazen vrachtwagens en voor miljoenen euro’s schade. Een zware storm zorgt voor veel overlast. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied geldt code rood. Daar kunnen windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen, en in sommige gevallen zelfs tot 140 kilometer per uur.

Vanwege de storm heeft de NS al het treinverkeer stilgelegd. Ook veel regionale treinen rijden niet. Het is niet bekend hoelang dat gaat duren. Volgens spoorbeheerder ProRail wordt de omvang van de schade, en dus ook de duur van de reparaties, pas duidelijk als de storm luwt.

Onder meer de Ramspolkering bij Kampen werd gesloten, om het westen van Overijssel te beschermen tegen hoogwater. Het verkeer kon niet over de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug en de dijk Lelystad-Enkhuizen.

De zwaarste windstoot van donderdag was 143 kilometer per uur bij Hoek van Holland. Daar stond windkracht 11, en het scheelde niet veel of het was windkracht 12, een orkaan. Ook bij IJmuiden werd windkracht 11 gemeten. Bij De Bilt woei een rukwind van 122 kilometer per uur, de zwaarste windstoot sinds 1990.

De wind heeft ook fietsers van dijken geblazen, onder meer langs de Maas bij Ammerzoden. Behalve een nat pak liepen de fietsers voor zover bekend geen verwondingen op. Studenten hoeven niet naar colleges, dierentuinen sloten hun deuren. Dakpannen waaiden over straten en bij Gouda botste een trein tegen een trampoline op het spoor.