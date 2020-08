Zware schade aan huizen en auto na crash in Tilburg

Een auto is vrijdagochtend vroeg met grote snelheid gecrasht tegen twee huizen op de Kijkduinlaan in Tilburg. De huizen en een geparkeerde auto liepen zware schade op. De 18-jarige bestuurder is aangehouden, evenals drie inzittenden (allemaal Tilburgers van 17 en 18 jaar). Aan de crash ging een achtervolging door de politie vooraf.

Bij de bestuurder zijn capsules met lachgas gevonden. De auto was van zijn vader. Hij wordt verdacht van het negeren van een stopteken en van gevaarlijk rijgedrag. Mogelijk had hij ook geen rijbewijs.

De politie achtervolgde de auto die rond 04.00 uur veel te snel en gevaarlijk reed. De chauffeur negeerde stoptekens en verhoogde zijn snelheid. Twee politieauto’s schoten te hulp. De politie spreekt van piepende banden. Uiteindelijk crashte de auto tegen de twee woningen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Volgens lokale media was de klap zo groot dat 200 meter verderop een band van de auto lag. De bewoners van een van de twee woningen kunnen nog niet naar huis omdat een draagmuur mogelijk niet meer stabiel is, meldt het Brabants Dagblad.