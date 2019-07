Zware regen leidt tot wateroverlast

Op verschillende plaatsen in het land hebben zware regenval en onweer voor problemen gezorgd. In Epe viel in korte tijd 46 millimeter neerslag, meldt Weeronline. Dat is meer dan een halve maandsom regen. Normaal valt in juli gemiddeld over het land 78 millimeter in totaal.

Naar verwachting krijgen in de loop van vrijdagmiddag meer plaatsen in het oosten van het land te maken met wateroverlast door de langzaam overtrekkende buien. Ook in de Randstad, het westen van Brabant, het Rivierengebied en de provincie Utrecht zijn flinke onweersbuien actief.

De afvoer kan het niet aan in Nunspeet pic.twitter.com/9pDKkuaSDv — Erica Zoet (@ericazoet) 12 juli 2019

In Hilversum zette een wolkbreuk het Mediapark blank. Volgens de brandweer staat er een flinke laag water op een aantal straten en parkeerplaatsen van het complex. In het hoofdgebouw van de NPO valt de schade mee, laat een woordvoerder weten. „Via de achterkant is wel het een en ander nat geworden. Maar dat zijn we nu aan het opdweilen en droogzuigen.” Op Twitter circuleren ook beelden van wateroverlast in het BNNVARA-gebouw.

Boven het IJsselmeer werd een waterhoos gesignaleerd. Dat is een trechtervormige slurf onderaan een wolk, veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen, die water opzuigt.