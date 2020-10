Zware mishandeling in Arnhem, politie op zoek naar vijf daders

In het Spijkerkwartier in Arnhem heeft woensdagavond een zware mishandeling plaatsgevonden. De politie is op zoek naar vijf daders.

Volgens De Gelderlander gaat het om een oudere man die in elkaar geslagen is door jongeren. Hij moest gereanimeerd worden en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de krant. De politie kon dat niet bevestigen.

De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de Spijkerstraat. De daders zouden zijn gevlucht richting treinstation Velperpoort.

In de zoektocht naar hen deed de politie een melding via Burgernet. Daaruit blijkt dat zij donkere kleding dragen, behalve een die een witte capuchontrui aan heeft.