Zware hagelbui in Ter Apel

In Ter Apel heeft het zaterdagavond flink gespookt. De Groningse plaats werd getroffen door een stevige onweers- en hagelbui met hagelstenen zo groot als dikke druiven, zo is te zien op foto’s op sociale media.

Voor het noordoosten van het land was een code geel afgekondigd, voor zwaar onweer met hagel, veel regen en windstoten.

Ook voor zondagmiddag en -avond geldt een waarschuwing voor het noordoosten. In Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen kunnen onweersbuien ontstaan waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen. Ook is hagel mogelijk.