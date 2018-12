Zware criminelen duiken op in zaak-Jalink

De landelijke recherche onderzoekt momenteel de rol van de veroordeelde criminelen Naoufal ‘Noffel’ F. en Muhammed S. bij de liquidatie van Vincent Jalink. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen een van de vermoedelijke uitvoerders van de liquidatie, Gideon G. (29). Het OM zal F. en S. op termijn voor de rechter brengen op verdenking van het geven van de opdracht voor de moord.

De 38-jarige Jalink werd op 28 mei 2016 voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje doodgeschoten in Diemen, midden in een woonwijk. Jalink was organisator van grote feesten en was een bekende van de politie.

Naoufal F. en Muhammed S. duiken in diverse moordonderzoeken op, telkens als opdrachtgevers. F. is in april veroordeeld als opdrachtgever van de mislukte liquidatie van crimineel Peter R.. Muhammed S. is eerder deze maand veroordeeld tot ruim 13 jaar cel in een grote cocaïnezaak waarin een Urker viskotter een centrale rol speelde. De ontcijfering van een enorme hoeveelheid versleutelde informatie (de zogeheten Ennetcomdata) heeft verschillende zaken tegen de mannen aan het rollen gebracht dan wel handen en voeten gegeven.

De rechtbank had het voornemen de zaak tegen Gideon G. inhoudelijk te behandelen, maar ontwikkelingen in het onderzoek hebben dit doorkruist. Daaronder ook weer een nieuwe hoeveelheid ontsleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) uit de justitiële ‘schatkist’ van Ennetcom. De verwachting is nu dat de zaak tegen de zomer inhoudelijk op zitting komt.

In oktober arresteerde de politie een visser uit Urk die een financieel conflict met Jalink zou hebben gehad. Hij is voorlopig op vrije voeten gesteld.