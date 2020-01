Zwangere vrouw verward over vaccinatie

HILVERSUM (ANP) – Zwangere vrouwen, gynaecologen en verloskundigen zijn in verwarring over de Mexicaanse griepvaccinatie. Verloskundigen adviseren zwangere vrouwen over het algemeen zich niet te laten inenten tegen het griepvirus, terwijl gynaecologen juist vinden dat ze dat wel moeten doen.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Radio 1–programma Dit is de Dag van de Evangelische Omroep.

Volgens de EO baseren zowel verloskundigen als gynaecologen zich op advies van de Gezondheidsraad. Die liet half september weten dat de vaccins tegen de Mexicaanse griep voor alle gezonde vrouwen die minstens vier maanden zwanger zijn ’ter beschikking staan’. Maar vrouwen die een kind verwachten, vinden dat advies ’te vaag’, waardoor ze blijven tobben over de vaccinatie.

Volgens de Gezondheidsraad blijkt dat zwangeren een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van de Mexicaanse griep. Daarom vindt het adviesorgaan dat de prik voor gezonde zwangere vrouwen beschikbaar moet zijn. Wel wordt vrouwen ontraden om zich in de eerste drie maanden van de zwangerschap te laten inenten. De raad vindt verder dat vrouwen de keus voor vaccinatie zelf moeten maken en komt daarom niet met een nieuw, uitgebreider advies.