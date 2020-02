Zwangere asielzoekers uit West-Afrika verdwenen uit azc’s

Zeker 25 zwangere asielzoekers uit West-Afrika zijn sinds november 2019 verdwenen uit diverse asielzoekerscentra in Nederland. Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is bang dat de vrouwen en hun kinderen slachtoffer zijn geworden van mensenhandelaren of voodoorituelen.

Volgens de alarmering van het EMM gaat het voornamelijk om vrouwen uit Nigeria, enkelen komen uit Kameroen, Congo en Oeganda. Het centrum weet van ten minste 25 verdwijningen, die in november en december plaatsvonden.

De verdwijningen, waar onderzoeksprogramma Argos al langer onderzoek naar doet, zijn volgens het EMM „niet logisch, omdat de vrouwen hier legaal verblijven op grond van het vreemdelingenrecht, een verblijfadres hebben en toegang hebben tot alle medische zorg en kraamzorg die nodig zijn.”

Van de vrouwen ontbreekt ieder spoor. „Het is niet bekend waar deze vrouwen en hun (ongeboren) kind naar toe gaan, waar zij bevallen en wat er met de pasgeborene gebeurt”, vervolgt het expertisecentrum. „Het is niet ondenkbaar dat zowel de vrouwen als de pasgeboren kinderen slachtoffer zijn of worden van mensenhandelaren, illegale adoptie, voodoorituelen, etcetera.”

Volgens Argos zijn het niet de enige recente verdwijningen van asielzoekers. Het programma bericht over een melding bij het Bureau Veiligheid, waar mensen terechtkunnen met vermoedens van mensenhandel. In korte tijd zijn vier minderjarige meisjes uit Eritrea verdwenen terwijl ze met de trein onderweg naar het azc in Ter Apel waren.

Het EMM is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.