Zwanenburgbaan Schiphol week dicht voor onderhoud

De Zwanenburgbaan gaat een week dicht voor onderhoud. Van maandag 11 mei tot dinsdag 19 mei is de baan niet beschikbaar voor vliegverkeer, laat Schiphol vrijdag weten.

Schiphol voert verschillende werkzaamheden aan baan, rijbanen, markering en verlichting uit. Zo wordt circa 80 ton asfalt van de baan vervangen en de baanmarkering waar nodig vernieuwd. De lampen van de baan worden indien nodig vervangen en bekabeling wordt doorgemeten en gecontroleerd.

Door het lage aantal vliegbewegingen als gevolg van het coronavirus is de Zwanenburgbaan in de maand april nauwelijks ingezet. De Polderbaan en Kaagbaan worden het meest gebruikt, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dichtbewoond gebied komen dan van andere banen.

Mogelijk kan vanwege de sluiting van de Zwanenburgbaan de Buitenveldertbaan iets vaker gebruikt worden, aldus Schiphol. De Aalsmeerbaan wordt tijdelijk gebruikt om vliegtuigen te parkeren.