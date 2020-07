Zwanenburgbaan dicht voor onderhoud

In de komende periode is de Zwanenburgbaan op Schiphol meerdere keren dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Zo is de start- en landingsbaan sinds maandag en tot en met vrijdag tussen 14.00 en 23.00 uur buiten gebruik. Dat geldt ook voor volgende week op dezelfde dagen en van 17 tot en met 28 augustus. Schiphol werkt aan de bekabeling van alle verlichting op de baan.

De Zwanenburgbaan is vanwege het geringe aantal vluchten door de coronacrisis de afgelopen tijd weinig gebruikt. De afgelopen twee weken ging het om gemiddeld tien tot twintig vluchten per dag. De luchthaven heeft ervoor gekozen de werkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland, om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het onderhoud kunnen de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan vaker worden ingezet.

Schiphol heeft in principe altijd twee banen in gebruik: een voor vertrekkend vliegverkeer en een voor aankomende vluchten. De Polderbaan en Kaagbaan worden het meest gebruikt, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dichtbewoond gebied komen dan bij andere banen. Mogelijk is op drukke momenten een tweede start- of landingsbaan nodig.

De Zwanenburgbaan was in mei ook al een week dicht voor onderhoudswerkzaamheden.