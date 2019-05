Zwaarste aardbevingen in het noorden

De grond in Groningen trilde in de nacht van dinsdag op woensdag weer eens flink. De aardbeving bij het dorp Westerwijtwerd had een kracht van 3.4 en was in grote delen van de provincie te voelen. ’‘Ik dacht eerst dat mijn vriend zich hard omdraaide. Het bed ging heen en weer en onze dochter begon te huilen. Een aardig schudfestijn, een gek gevoel’’, aldus een inwoonster van de stad Groningen. Een overzicht van de zwaarste gaswinningsaardbevingen, gebaseerd op gegevens van het KNMI.

Huizinge, augustus 2012: Aardbeving bij het gehucht Huizinge in de gemeente Loppersum. Met een kracht van 3.6 is het de zwaarste aardbeving ooit in het noorden.

Westeremden, augustus 2006: Beving bij Westeremden, hemelsbreed een paar kilometer ten oosten van Huizinge. De beving heeft een kracht van 3.5.

Zeerijp, januari 2018: Aardbeving met een kracht van 3.4 in Zeerijp bij Loppersum. Tot 20 kilometer verderop ontstaat schade: in de vloer van het Universitair Medisch Centrum Groningen verschijnt een meterslange scheur.

Roswinkel, februari 1997: De aardbevingen in Groningen krijgen veel aandacht, maar ook in buurprovincie Drenthe trilt de grond van tijd tot tijd. De zwaarste Drentse beving ooit, met een kracht van 3.4, was bij het dorp Roswinkel, tussen Emmen en de provincie Groningen. In juli 1998 is het weer raak en wordt Roswinkel getroffen door een beving met een kracht van 3.3.

2013, 2013, 2008 en 2000: Vier bevingen in het noorden hadden een kracht van 3.2: in februari 2013 bij het dorp Zandeweer, in juni 2011 bij Garrelsweer, in oktober 2008 bij Westeremden en in oktober 2000 bij Roswinkel.

Leermens, februari 2014: De grond trilt bij het dorp Leermens in de gemeente Loppersum. De beving heeft een kracht van 3.0.