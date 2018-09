Zwaargewonden Oss buiten levensgevaar

Het 11-jarige meisje en de 32-jarige begeleidster die door het spoorwegongeluk met een elektrische bakfiets in Oss zwaargewond raakten, zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Op een later moment zal er met hen worden gesproken, meldde de politie dinsdag.

Het onderzoek naar de toedracht is momenteel in volle gang, maar het is nog te vroeg voor conclusies, aldus de politie. Zij spreekt met getuigen, onderzoekt de bakfiets en bekijkt camerabeelden.

Door het ongeluk kwamen vorige week donderdag vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) uit Oss om het leven. Ze zaten in een zogeheten Stint, die werd aangereden door een trein.

De familie van de 32-jarige begeleidster heeft via de politie iedereen bedankt voor de steun en hulp. „Hartverwarmend”, laat de familie weten.

Deze week wordt de Stichting Treinongeval Oss opgericht. Die gaat het geld beheren dat is opgehaald met een inzamelingsactie en een veilingactie. De stichting gaat ervoor zorgen dat het geld van die donaties op de juiste plek terechtkomt.

De teller van de acties stond woensdagmorgen op ruim 250.000 euro. Het geld is bedoeld om de uitvaarten te betalen en voor eventuele aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster.

Op sociale media is een grote heksenjacht gaande op tientallen mensen die ‘grappen’ plaatsten over de slachtoffertjes van het spoorongeluk in Oss. Sommigen van hen voelen zich zo bedreigd dat ze hun account verwijderen.

Eigen rechter

De politie roept de ‘jagers’ op om niet voor eigen rechter te spelen, aldus de Gelderlander woensdag. Dat laatste gebeurt op grote schaal. Op zeker tien Facebookpagina’s worden „massaal persoonsgegevens, foto’s en namen van werkgevers” van de ‘grappenmakers’ gedeeld. Honderden mensen doen hieraan mee. Sommigen nemen zelfs contact op met de werkgevers, met als doel hen te laten ontslaan.

Dat laatste gebeurde vrijdag al met een Haagse onderwijzeres die een zeer ongepaste reactie op haar Facebookpagina zou hebben geplaatst.