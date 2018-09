Zwaargewonden ongeval Oss buiten levensgevaar

Het onderzoek naar wat er is gebeurd met de elektrische bakfiets op de spoorwegovergang in Oss is in volle gang. Het is momenteel nog te vroeg om daar conclusies over te trekken, meldt de politie. Het meisje en de vrouw die door het ongeluk zwaargewond raakten zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Door het ongeluk kwamen donderdagochtend vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) uit Oss om het leven. Ze zaten in een stint, die werd aangereden door een trein. Een elfjarig meisje uit Oss en een vrouw van 32 uit Heesch, de begeleidster van de kinderen, raakten zwaargewond. Beiden liggen nog altijd in het ziekenhuis. Op een later moment wordt met ze gesproken. In het onderzoek wordt verder nog gesproken met getuigen, wordt de bakfiets onderzocht en worden camerabeelden bekeken.

De familie van de 32-jarige begeleidster heeft via de politie iedereen bedankt voor de steun en hulp. „Hartverwarmend”, laat de familie weten. „Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hen veel kracht toe.”

Deze week wordt de Stichting Treinongeval Oss opgericht. Die gaat het geld beheren dat is opgehaald met een inzamelingsactie en een veilingactie. De stichting gaat ervoor zorgen dat het geld van die donaties op de juiste plek terechtkomt. De stichting beheert, en besteedt het geld. Op de teller van de ene actie stond dinsdag al ruim 240.000 euro.