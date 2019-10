De twee mensen die zaterdagavond zwaargewond geraakt zijn door een schietpartij in Sliedrecht, zijn aangehouden door de politie. Welke rol ze hebben gespeeld bij het incident onderzoekt de politie. Een slachtoffer viel op de Sperwerstraat, een ander op de nabijgelegen Lijsterweg. De politie zoekt nog meerdere verdachten die mogelijk gevlucht zijn in een auto of op fietsen.