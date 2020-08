Bij een ongeval tussen twee auto’s in het Groningse Finsterwolde zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een van de voertuigen vloog in brand, de ander belandde in de sloot.

De politie meldt dat verschillende hulpdiensten ter plaatse zijn. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur aan de Modderland. Hoeveel mensen precies bij het ongeval betrokken zijn, is niet bekend.