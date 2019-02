Zwaargewonden door ongeluk op A50

Door een ongeluk op de A50 ter hoogte van Oss zijn vrijdag zes mensen gewond geraakt, van wie twee zwaargewond. De twee zijn overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen, de andere vier zijn vervoerd naar diverse ziekenhuizen in de regio.

Bij het ongeluk ter hoogte van knooppunt Paalgraven reed een vrachtwagen in op een file, die was ontstaan door een ander ongeluk ter hoogte van Ravenstein. De gewonden zijn automobilisten van personenauto’s die door de truck werden geramd. De politie doet ter plekke onderzoek.

De weg richting Arnhem is afgesloten voor verkeer. Het duurt waarschijnlijk nog tot 22.00 uur voordat de snelweg weer opengaat, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatiedienst (VID). De dienst adviseert verkeer richting het noorden via de A73 te rijden. De A50 bij Ravenstein was eerder ook afgesloten voor verkeer, maar rond 18.00 uur werd de weg daar weer vrijgegeven.