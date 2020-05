Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag in de Rotterdamse wijk Wielewaal een zwaargewonde Pool aangetroffen. De 39-jarige man, die lag in de portiek van woningen in de Aarnoudstraat, is met diverse steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er is gebeurd. Een man die in verband met de zaak werd aangehouden, is na verhoor vrijgelaten en is geen verdachte.