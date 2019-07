Zwaargewonde na val of sprong uit vrachtauto

Uit een vrachtauto met een Roemeens kenteken is zaterdag iemand gevallen of gesprongen en zwaargewond geraakt, aldus de politie. De gebeurtenis had plaats bij het Zuid-Hollandse knooppunt Hellegatsplein. De toestand van de gewonde is kritiek.

Er is hulpverlening ter plaatse en er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De bestuurder wordt ondervraagd. Er zaten meerdere mensen achter in de vrachtwagen. Het is volgens de politie niet uitgesloten dat het om een groepje vluchtelingen gaat.

De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is vanwege het ongeluk afgesloten. Volgens de ANWB is de weg naar verwachting tot 15.30 uur dicht. Automobilisten kunnen omrijden via de Moerdijkbrug.