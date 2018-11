Zwaargewonde na botsing met dronken bestuurder

Een 17-jarige jongen uit Veghel is vrijdagochtend zwaargewond geraakt toen hij op de fiets werd aangereden door een automobilist die onder invloed reed. De politie heeft de 24-jarige bestuurder van de auto opgepakt.

Het slachtoffer is in „zorgwekkende toestand” naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur op de Rembrandtlaan in de Brabantse plaats. Volgens de politie werd de jonge fietser daar door de auto geschept en gelanceerd. Hij kwam terecht in de tuin van een woning. De auto reed tegen een ijzeren hekwerk aan en kwam in een voortuin tot stilstand.

Uit een test bleek dat de automobilist, die ook uit Veghel komt, 1,38 promille alcohol in zijn bloed had. Voor ervaren bestuurders ligt de wettelijke grens op 0,5 promille. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij zit nog vast, terwijl de politie onderzoek doet naar de aanrijding.