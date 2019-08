Zwaargewonde na botsing bij joyride tieners

Een zeventienjarige jongen is in de nacht van maandag op dinsdag in Amsterdam met een auto tegen een abri gereden. Daarbij raakte een vijftienjarige inzittende zwaargewond. De bestuurder - die geen rijbewijs had - maakte zich na het ongeval uit de voeten. De politie kon hem na een korte achtervolging aanhouden.

De aanrijding gebeurde rond 04.20 uur op de Australiëhavenweg. Een politieauto merkte het voertuig op vanwege opvallend rijgedrag. Bij het zien van de politie verhoogde de jongen zijn snelheid, waarop hij tegen een lantaarnpaal botste en vervolgens tot stilstand kwam tegen de abri. De inzittende werd uit de auto geslingerd en schoot door het glas van de abri. Hij is met vermoedelijk meerdere botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder werd positief getest op THC, de werkzame stof in cannabis. In de auto zaten nog meer mensen, maar die raakten niet gewond.