Agenten hebben in een woning aan de Schoonouwenseweg in het Zuid-Hollandse Stolwijk een zwaargewonde man gevonden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hield rekening met een misdrijf en arresteerde korte tijd later een 58-jarige man uit Stolwijk.

Agenten gingen poolshoogte nemen nadat er zondag rond 07.00 uur een melding was binnengekomen dat er een gewonde man zou liggen in het huis.

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.