De politie in Geleen doet onderzoek in een hotel aan de Wolfstraat. Daar is zondagmiddag in een hotelkamer een zwaargewonde man gevonden.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld. Het slachtoffer is een 31-jarige Poolse man. De politie kreeg de melding dat hij zwaargewond in de kamer lag van een andere hotelgast.

De man is naar het ziekenhuis gebracht.