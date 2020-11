Zwaargewonde man door woningbrand Haagse Schilderswijk overleden

Een man die dit weekend zwaargewond raakte bij een woningbrand in de Haagse Schilderswijk is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 44-jarige man, meldt de politie maandag.

De brand woedde zaterdagochtend vroeg in een woning aan de Rozenburgstraat. De hulpdiensten haalden de man uit de woning en hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Zijn familie is op de hoogte gesteld.

De oorzaak van de brand is niet bekend.