Zwaargewonde en ontruiming door brand Den Haag

Door een brand vrijdagavond in een portiekplat aan de Erasmusweg in Den Haag is een persoon zwaargewond geraakt. Zeven anderen hadden last van rookinhalatie, zei een woordvoerder van de brandweer. In totaal zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is uitgebroken in een kelder onder een van de woningen. Die liep aanzienlijke schade op, alsook de portiek en een woning. Van de kelder is een plaats delict gemaakt. Zaterdag wordt de oorzaak van de brand onderzocht.

De zwaargewonde persoon was vanwege de rookontwikkeling vanaf de derde etage naar beneden gesprongen. Een aantal bewoners is met een hoogwerker uit de woningen gehaald. Ook zijn twee katten gered. De dieren zijn overgedragen aan personeel van de dierenambulance.

Alle acht portiekwoningen van het blok zijn ontruimd, voor de bewoners wordt voor de nacht opvang geregeld. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand is uit, aldus de woordvoerder.