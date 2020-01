Bij een steekpartij in een supermarkt in Zaandam is donderdagavond iemand ernstig gewond geraakt. Dat maakte de politie bekend. Het steekincident aan de Drielse Wetering gebeurde om 19.45 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets duidelijk.