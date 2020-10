Door een schietpartij op klaarlichte dag in de P.J. Troelstralaan in Schiedam is een persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter en verschillende hulpdiensten werden ingeroepen. Het incident deed zich voor rond 13.30 uur.

Het slachtoffer is volgens de politie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten konden een opstootje door geƫmotioneerde omstanders snel sussen. Het onderzoek naar incident en schutter is in volle gang.