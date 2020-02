Zwaargewonde door brand in Beverwijk, omwonenden geëvacueerd

Bij een brand in een flat aan de Plantage in Beverwijk is een man zwaargewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is hij met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Zo’n twintig omwonenden moesten hun huis verlaten en werden ondergebracht in een nabijgelegen supermarkt.

De brand brak door nog onbekende oorzaak uit rond 07.40 uur zondagochtend. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het om een uitslaande brand. De bewoner was de enige die op dat moment in de woning was. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

De omwonenden konden rond 09.00 uur weer terug naar huis, nadat de brandweer hun woningen had geventileerd. Het uitgebrande appartement heeft flinke schade opgelopen, maar de omliggende huizen bleven bespaard.