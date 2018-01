Zwaargewonde bij schietpartij Rotterdam

Drie mannen zijn opgepakt na een schietpartij in Rotterdam. Bij het incident is een 24-jarige man zwaargewond geraakt. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis is gebracht, meldt de politie.

De schietpartij vond zondag even voor 16.00 uur plaats aan de Herman Bavinckstraat. In en bij de woning waar het incident gebeurde, werden de verdachten - een 45-jarige, een 26-jarige en een 24-jarige Rotterdammer - aangehouden. De politie sluit niet uit dat meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.

In een tunneltje onder station Zaandijk-Zaanse Schans in Koog aan de Zaan lijkt zich zondagavond ook een schietpartij te hebben voorgedaan. Volgens een politiewoordvoerder vond daar een vechtpartij plaats tussen vier of vijf personen en is een knal gehoord. Ook zijn er hulzen aangetroffen. De betrokkenen waren echter al weg toen de politie aankwam. De politie is nu op zoek naar de vechtersbazen.