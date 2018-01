De man die maandag zwaargewond in een woning aan de Johannes Vermeerstraat in Almere was gevonden, is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie gaat het om een „natuurlijke dood”.

Eerder werd nog uitgegaan van verdachte omstandigheden, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie wilde niet meer details geven.