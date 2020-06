Zwaar onweer met hagel en wateroverlast op komst in noordoosten

Op veel plaatsen in het land wordt het zaterdag warm, op sommige plekken misschien wel 30 graden, en dat kan in de middag leiden tot zwaar onweer in het noordoosten van het land. De buien gaan mogelijk gepaard met hagel, veel regen en windstoten tot 60 kilometer per uur. Het KNMI kondigt daarom code geel af voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Volgens Weeronline kan het in het uiterste oosten en noordoosten tropisch warm worden. In het binnenland lopen de temperaturen op tot zo’n 25 tot 27 graden en in het westen is het iets koeler, 22 tot 24 graden, door wind van zee. „In gebieden waar de temperatuur het hoogst wordt, is kans op zware onweersbuien met lokaal wateroverlast”, aldus het weerbureau.

„Omdat de buien zich traag verplaatsen, kan lokaal veel regenwater in korte tijd vallen en is kans op wateroverlast. Lokaal kan meer dan 40, misschien wel 50 millimeter vallen.” Volgens Weeronline zijn deze plensregens niet gunstig voor de „naar water snakkende natuur”, aangezien de droge grond veel moeite heeft met het opnemen van zulke hoeveelheden water. Daardoor komt er veel in sloten en riolen terecht.

Het noorden en noordoosten van het land krijgen zondag mogelijk weer te maken met zware onweersbuien.