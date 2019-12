Passanten hebben zondag omstreeks 17.30 uur een zwaar mishandelde man aangetroffen in de Antwerpenstraat in Haarlem. Het bleek om een 83-jarige Amsterdammer te gaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield later een 57-jarige Haarlemmer aan voor mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling. Hij zit vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.