Zuyderland ziekenhuis sluit twee operatiekamers om ziekmeldingen

Het Zuyderland Medisch Centrum heeft twee van de negentien operatiekamers gesloten. In verband daarmee zijn vijftig geplande operaties afgezegd. Volgens het ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Geleen komt dat door het hoge ziekteverzuim onder het personeel.

Het ziekenhuis ondervindt naar eigen zeggen veel hinder van het coronavirus, en van griep en verkoudheid onder het medisch personeel. De sluiting van de ok’s duurt tot volgende week vrijdag. Spoed- en oncologieoperaties gaan wel door.

Zuyderland had gehoopt dat ook de reguliere zorg ondanks corona op peil kon blijven. Maar dat lukt niet door de vele ziekmeldingen. „We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn moeten afzeggen, maar door nu tijdelijk twee ok’s te sluiten, hopen we de impact zo klein mogelijk te houden”, zegt bestuursvoorzitter David Jongen. Operaties die nu niet doorgaan, worden later wel ingehaald.