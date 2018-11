Zuyderland helpt VGZ-verzekerden nu even niet

Mensen die bij VGZ zijn verzekerd kunnen dit jaar niet meer voor alle zorg terecht bij de Zuyderland-ziekenhuizen in Geleen, Heerlen en Kerkrade. Het budget dat VGZ heeft uitgetrokken voor zorg in deze ziekenhuizen, „wordt overschreden”. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend.

Wie zich bij Zuyderland meldt voor een eerste consult over staar, een heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele aandoeningen aan keel, neus of oren kan dit jaar niet meer geholpen worden in de drie ziekenhuizen. Het geld is op. Spoedgevallen en kinderen worden wel nog geholpen. Anderen moeten of naar een ander ziekenhuis uitwijken, of komen op een wachtlijst van acht weken.

De Coöperatie VGZ omvat naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA. Coöperatie VGZ maakte begin 2018 afspraken met Zuyderland over het maximum aan zorg te besteden bedrag voor VGZ-patiënten. De patiëntenstop volgt op het overschrijden van dat bedrag.