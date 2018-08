Zutphen draait om Copernicus

In de Walburgiskerk in Zutphen is zaterdag een tentoonstelling geopend over de Poolse wetenschapper Nicolaas Copernicus (1473- 1543), zijn bevindingen en de gevolgen daarvan. Hij overleed 475 jaar geleden, kort nadat hij het eerste gedrukte exemplaar van zijn boek over de omwentelingen van de hemellichamen in handen had gehad.

Het boek betekende een soort revolutie. Copernicus zag immers al in dat de aarde om de zon moest draaien en niet andersom.

Een exemplaar van genoemd boek is nog in de collectie van de ‘librije’ van de kerk, een ‘kettingbibliotheek’ uit 1561. In dergelijk biebs werden de boeken vastgeketend. De eerste druk van De revolutionibus orbium coelestium van Nicolaas Copernicus is een pronkstuk van de kettingbieb in Zutphen.

De tentoonstelling gaat in op hoe er door de eeuwen heen is gekeken naar en in de ruimte. Mensen kunnen door een replica van het werk van Copernicus bladeren. Kinderen kunnen onder meer proefjes doen.