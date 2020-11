Zussen schuldig aan omkoping slachtoffers in zaak Nepal

Twee zussen van 80 en 81 jaar oud zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een halfjaar cel voor het omkopen van een getuige in het strafproces tegen hun broer. Die werd in Nepal verdacht van ontucht met een minderjarige.

De kinderpsychiater Piet Hein T. uit Makkinga werd in 2018 in Nepal opgepakt in een hotelkamer in bijzijn van een jongen. In afwachting van zijn proces reisden zijn zussen naar het land. De rechtbank acht bewezen dat de zussen Wilma (80) en Marijke van T. (81) probeerden het strafproces tegen hun broer in Nepal te beïnvloeden. Ze boden een slachtoffer tienduizenden dollars om zijn verklaring in te trekken. Wilma van T. verborg bovendien harde schijven van haar broer in huis, waarop kinderporno stond.

De vraag was of het Openbaar Ministerie in Nederland zich mocht buigen over deze kwestie die zich in Nepal afspeelde. Maar een deel van de gedragingen van de zussen speelde zich af in Nederland, aldus de rechtbank, waardoor het OM de twee mocht vervolgen. De zussen bezochten het gezin van de minderjarige jongen en boden een aanzienlijk geldbedrag aan. Dit om het slachtoffer aan te moedigen de verklaring in te trekken of een nieuwe, ontlastende verklaring af te leggen, aldus de rechtbank. Het bewijsmateriaal bestaat uit onder meer mailberichten waarin de bedragen worden bevestigd.

Tegen de zussen was een jaar cel geëist. De rechtbank komt lager uit gezien de hoge leeftijd van de vrouwen. Ook hebben ze geen strafblad. Volgens het OM komt het in Nepal vaker voor dat het kind of de ouders daarvan omgekocht worden zodat een rechtszaak wordt voorkomen. De zaak is uniek omdat een Nederlandse rechtbank niet eerder uitspraak heeft gedaan in een vergelijkbare zaak.

Hun broer werd eind 2018 in Nepal tot zeven jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. Hij kwam vervroegd vrij en zou weer in Nederland zijn. Ook hier dreigt hij vervolgd te worden.