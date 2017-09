Zundert blijft beheerder camping Fort Oranje

De gemeente Zundert blijft beheerder van camping Fort Oranje in Rijsbergen en mag doorgaan met de verwijdering van ongeveer zevenhonderd stacaravans. De rechter in Breda heeft dat donderdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door campingeigenaar Cees Engel.

De vraag of het beheer van de beruchte camping terecht is overgenomen kon door de civiele rechter niet worden beantwoord omdat die voor de bestuursrechter is, aldus de uitspraak.

De gemeente mag doorgaan met de verwijdering van de stacaravans om te voorkomen dat er nieuwe bewoners in komen. Beschuldigingen van de campingeigenaar dat de gemeente enorme schade veroorzaakt met de verplaatsing en opslag van de stacaravans zijn volgens de rechter niet onderbouwd.