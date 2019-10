Zuivelsector trekt stikstofplan in na acties

Zuivelproducent FrieslandCampina en brancheorganisaties NZO en ZuivelNL trekken hun stikstofplan in, naar eigen zeggen „door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders”. De drie organisaties hadden een taskforce opgericht om te komen tot een alternatieve aanpak van de stikstofproblemen. Maar door acties van boeren is het draagvlak weggevallen, laten ze weten.

Boze boeren blokkeerden vrijdag onder meer de ingang van het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Volgens actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zijn de gewraakte stikstofplannen „zonder voldoende kennis” en „in grote haast” in elkaar gezet. De kern van de plannen zou gaan over het uitrusten van stallen met emissie-arme vloeren. Daarvoor zouden nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd, wat groeiplannen van de boeren zou kunnen verstoren. FDF sprak van „het naderend kwaad”.

Boze boeren richten pijlen op zuivelbranche