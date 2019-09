Zuiveldenktank eist inzage stikstofmodel RIVM

Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de zuivelsector, eist inzage in het rekenmodel voor stikstof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie beschuldigt het RIVM van een gebrek aan transparantie en heeft een advocaat ingeschakeld om medewerking af te dwingen. De volgende stap is een rechtszaak, zegt voorzitter Jan Cees Vogelaar.

Het fonds heeft ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mate waarin stikstof in de natuur belandt. Dat is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het hele systeem waarmee de overheid de uitstoot van stikstof reguleerde niet deugde. Daardoor is het vrijwel onmogelijk geworden om een vergunning te krijgen voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals het uitbreiden van veehouderijen.

Het RIVM kan zich absoluut niet vinden in de kritiek. „We zijn een overheidsorganisatie en zijn open over alles. We hebben ze eerder uitgenodigd om ons systeem te komen bekijken. Die afspraak ging toen niet door, maar ze zijn welkom”, reageert een woordvoerder.

Volgens het Zuivelfonds is er behoefte aan meer harde meetgegevens. „Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen”, zegt Vogelaar.

Het RIVM meet door heel Nederland de concentratie ammoniak, een verbinding tussen stikstof en waterstof. Dat gebeurt met buisjes die bijvoorbeeld aan paaltjes en in bomen hangen. Soms gaat er iets bij mis. „Er kan vogelpoep op komen of het buisje gaat kapot door vandalisme of slecht weer.” Een computermodel vult dan op basis van eerdere gegevens een getal in. Het Zuivelfonds is daar zeer kritisch over, maar volgens het RIVM is de methode wetenschappelijk verantwoord en gaat het slechts om 7 procent van de buisjes.

De UvA-onderzoekers gaan onder meer mossen kweken die sneller groeien naarmate er meer stikstof bij komt.