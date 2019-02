„Zuinig met de pil”

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil aan hun klanten mee te geven. „Dit als voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat een tekort ontstaat.” Het advies geldt vooralsnog tot en met volgende maand.

De levering van speciaal de anticonceptiepil met de stoffen levonorgestrel en ethinylestradiol is nog steeds niet stabiel. Het CBG heeft meldingen gekregen van geneesmiddelenbedrijven die de pil een aantal weken in kleinere of onvoldoende hoeveelheden kunnen leveren. Omdat bepaalde merken van de anticonceptiepil niet geleverd kunnen worden, moeten sommige vrouwen het tijdelijk met een ander merk pil stellen.

Als oorzaken worden toegenomen vraag en een vertraging met de kwaliteitscontrole genoemd. Vorig jaar was er al meer vraag naar dan aanbod van pillen met ethinylestradiol en levonorgestrel door problemen met productie en levering.